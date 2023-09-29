Елітний спецназ рф, який був причетний до диверсій в Україні та ЄС, зараз періодично атакує позиції Сил оборони - СБУ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Після повномасштабного вторгнення росії диверсанти сил спеціальних операцій зс рф періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України. Ця спецслужба причетна до вчинення резонансні диверсії в Україні та ЄС. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Після повномасштабного вторгнення диверсанти сил спеціальних операцій зс рф періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України. Під час вилазок цих ДРГ намагаються нападати на бійців ЗСУ та Державної прикордонної служби та підірвати їхні військові об'єкти», - розповів Дехтяренко.

Він зазначив, що при цьому нерідко цілями ворожих атак стають також цивільні місцеві жителі, їхні будинки, автівки.

Доповнення

Правоохоронці завершили розслідування щодо вибухів на військових складах України у 2015 році. Слідству відомі усі учасники диверсій зі складу головного управління генерального штабу рф.

Дехтяренко повідомив, що Україні вдалося встановити весь ланцюжок причетних до вибухів на військових складах у Сватовому на Луганщині у 2015 році за рахунок агентурного проникнення СБУ в сили спеціальних операцій зс рф. Агент допоміг задокументувати багато злочинів цього угруповування, проте загинув під час виконання подальших завдань.

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