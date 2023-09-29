Елітний спецназ рф, який був причетний до диверсій в Україні та ЄС, зараз періодично атакує позиції Сил оборони - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Після повномасштабного вторгнення росії диверсанти сил спеціальних операцій зс рф періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України. Ця спецслужба причетна до вчинення резонансні диверсії в Україні та ЄС. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Після повномасштабного вторгнення диверсанти сил спеціальних операцій зс рф періодично атакують позиції Сил оборони у прикордонних районах на півночі та сході України. Під час вилазок цих ДРГ намагаються нападати на бійців ЗСУ та Державної прикордонної служби та підірвати їхні військові об'єкти», - розповів Дехтяренко.
Він зазначив, що при цьому нерідко цілями ворожих атак стають також цивільні місцеві жителі, їхні будинки, автівки.
Доповнення
Правоохоронці завершили розслідування щодо вибухів на військових складах України у 2015 році. Слідству відомі усі учасники диверсій зі складу головного управління генерального штабу рф.
Дехтяренко повідомив, що Україні вдалося встановити весь ланцюжок причетних до вибухів на військових складах у Сватовому на Луганщині у 2015 році за рахунок агентурного проникнення СБУ в сили спеціальних операцій зс рф. Агент допоміг задокументувати багато злочинів цього угруповування, проте загинув під час виконання подальших завдань.