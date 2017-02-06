Эксперты назвали среднюю стоимость жилья в Киеве в начале 2017 года

По сравнению с декабря 2016 года средняя стоимость снизилась на 200 грн. В то же время минимальная стоимость квадратного метра на первичном рынке столицы выросла с 14 500 в январе до 14 700 в январе.

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Как сообщал УНН, эксперты считают, что жилье, особенно новостройки, является лучшей сферой инвестирования для населения, особенно в условиях нестабильности банковской системы.

Особое внимание эксперты советуют обратить на жилье в новостройках, возводимых надежными застройщиками с опытом реализации многих проектов, например ПАО "ХК" Киевгорстрой ", который имеет более чем 60-летнюю историю работы. Тем более, что с 1 ноября 2016 года в компании введены скидки от 10 до 20% на некоторые квартиры в новостройках.