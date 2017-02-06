Експерти назвали середню вартість житла у Києві на початку 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За оцінками експертів середня вартість одного квадратного метру житла у новобудовах столиці у січні 2017 року становила 21 800 грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію сервісу ЛУН.ua.
Порівняно з груднем 2016 року середня вартість знизилась на 200 грн. Водночас мінімальна вартість квадратного метру на первинному ринку столиці зросла з 14 500 у грудні до 14 700 у січні.
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Як повідомляв УНН, експерти вважають, що житло, а надто новобудови, є найкращою сферою інвестування для населення, особливо в умовах нестабільності банківської системи.
Особливу увагу експерти радять звернути на житло у новобудовах, які зводяться надійними забудовниками з досвідом реалізації багатьох проектів, як наприклад ПАТ “ХК “Київміськбуд”, який має понад 60-річну історію роботи. Тим більше, що з 1 листопада 2016 року у компанії запроваджено знижки від 10 до 20% на деякі квартири у новобудовах.