Эксперт рассказал, как гривна переживет Пасху и майские праздники

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 41218 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 104817 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120230 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179316 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130841 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125274 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117650 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106530 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107559 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103917 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Эксперт рассказал, как гривна переживет Пасху и майские праздники

Эксперт рассказал, как гривна переживет Пасху и майские праздники

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Пасха и майские праздники не повлияют на курс гривны относительно доллара. На сегодня существуют более существенные факторы, которые будут формировать курс национальной валюты в ближайшее время. Об этом в комментарии УНН сообщил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Так, отвечая на вопрос журналиста, как гривна переживет Пасху и майские праздники, Ю.Гаврилечко отметил, что на тенденцию стабильности гривны праздники не повлияют.

"Можно предположить, что в ближайшее время продукция на мировом рынке дешеветь точно не будет. Цены на полезные ископаемые - они остаются в восходящем тренде. Также, в повестке дня МВФ на сегодня отсутствовала Украина, а следовательно - мы вряд ли сможем привлечь внешний кредитный ресурс. То есть, ситуация с курсом может быть либо стабильна, либо нас ждет временная средняя волатильность гривны, то есть: немного повысился курс, немного уменьшился. А сами по себе праздники не будут влиять на курс, поскольку украинцы в течение последних нескольких лет постоянно уменьшают покупку и продажу валюты из-за отсутствия денег. Соответственно, розничный рынок на образование такой значительной разницы в курсе будет влиять меньше всего ", - рассказал он.

Эксперт также пояснил, какие факторы будут формировать курс гривны относительно доллара в ближайшее время.

"На Пасху и майские праздники стоит ожидать повышения цен на продукты питания. А вот насчет курса гривны, то все будет зависеть от следующих факторов: получим ли мы сейчас кредит или нет, изменится конъюнктура на мировом рынке тех товаров, которые мы продаем, или нет, будет заблокирована возможность перевода денег частных лиц из России или нет. То есть, для того, чтобы спрогнозировать курс гривны к доллару, нужно по крайней мере знать стратегию деятельности правительства, НБУ. Нужно обладать информацией о том, что будет с металлом, зерном, семенами на мировом рынке ", - отметил он.

Напомним, А.Данилюк сказал, что отсрочка транша МВФ не повлияет на курс гривни .

 

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