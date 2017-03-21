Эксперт рассказал, как гривна переживет Пасху и майские праздники

Так, отвечая на вопрос журналиста, как гривна переживет Пасху и майские праздники, Ю.Гаврилечко отметил, что на тенденцию стабильности гривны праздники не повлияют.

"Можно предположить, что в ближайшее время продукция на мировом рынке дешеветь точно не будет. Цены на полезные ископаемые - они остаются в восходящем тренде. Также, в повестке дня МВФ на сегодня отсутствовала Украина, а следовательно - мы вряд ли сможем привлечь внешний кредитный ресурс. То есть, ситуация с курсом может быть либо стабильна, либо нас ждет временная средняя волатильность гривны, то есть: немного повысился курс, немного уменьшился. А сами по себе праздники не будут влиять на курс, поскольку украинцы в течение последних нескольких лет постоянно уменьшают покупку и продажу валюты из-за отсутствия денег. Соответственно, розничный рынок на образование такой значительной разницы в курсе будет влиять меньше всего ", - рассказал он.

Эксперт также пояснил, какие факторы будут формировать курс гривны относительно доллара в ближайшее время.

"На Пасху и майские праздники стоит ожидать повышения цен на продукты питания. А вот насчет курса гривны, то все будет зависеть от следующих факторов: получим ли мы сейчас кредит или нет, изменится конъюнктура на мировом рынке тех товаров, которые мы продаем, или нет, будет заблокирована возможность перевода денег частных лиц из России или нет. То есть, для того, чтобы спрогнозировать курс гривны к доллару, нужно по крайней мере знать стратегию деятельности правительства, НБУ. Нужно обладать информацией о том, что будет с металлом, зерном, семенами на мировом рынке ", - отметил он.

Напомним, А.Данилюк сказал, что отсрочка транша МВФ не повлияет на курс гривни .