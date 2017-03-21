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Експерт розповів, як гривня переживе Великдень та травневі свята

Експерт розповів, як гривня переживе Великдень та травневі свята

Київ • УНН

 • 24608 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Великдень та травневі свята не вплинуть на курс гривні щодо долара. На сьогодні існують більш суттєві чинники, які формуватимуть курс національної валюти у найближчий час. Про це у коментарі УНН повідомив економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Так, відповідаючи на питання журналіста, як гривня переживе Великдень та травневі свята, Ю.Гаврилечко зазначив, що на тенденцію стабільності гривні свята не вплинуть.

"Можна передбачити, що у найближчий час продукція на світовому ринку дешевшати точно не буде. Ціни на корисні копалини - вони лишаються у висхідному тренді. Також, в порядку денному МВФ на вчора була відсутня Україна, а отже – ми навряд чи зможемо залучити зовнішній кредитний ресурс. Тобто, ситуація із курсом може бути або стабільна, або нас чекає тимчасова середня волатильність гривні, тобто: трохи підвищився курс, трохи зменшився. А самі по собі свята не будуть впливати на курс, оскільки українці впродовж останніх кількох років постійно зменшують купівлю і продаж валюти через відсутність грошей. Відповідно, роздрібний ринок на утворення такої значної різниці у курсі буде впливати найменше", - розповів він.

Експерт також пояснив, які чинники формуватимуть курс гривні щодо долара у найближчий час.

"На Великдень та травневі свята варто очікувати підвищення цін на продукти харчування. А от щодо курсу гривні, то тут все буде залежати від таких чинників: отримаємо ми зараз кредит чи ні, зміниться кон'юнктура на світовому ринку тих товарів, що ми продаємо, чи ні, буде заблокована можливість переводу грошей приватних осіб з Росії чи ні. Тобто, для того, щоб спрогнозувати курс гривні до долара, потрібно принаймні знати стратегію діяльності уряду, НБУ. Потрібно володіти інформацією щодо того, що буде із металом, збіжжям, насінням на світовому ринку", - відзначив він.

Нагадаємо, О.Данилюк сказав, що відтермінування траншу МВФ не вплине на курс гривні.

 

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