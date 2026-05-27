Эксперт рассказал, будет ли Киев с теплом зимой, что для этого нужно и какие риски существуют

Киев • УНН

 • 1756 просмотра

Все киевские ТЭЦ восстановят к зиме, но риски новых обстрелов сохраняются. Для большинства домов столицы уже готовят резервное отопление.

До начала нового отопительного сезона все киевские ТЭЦ (вместе с частной)  должны восстановить мощности, необходимые для обеспечения теплоснабжения. Об этом сказал 27 мая во время брифинга в Украинском кризисном медиацентре директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает УНН. 

В то же время, по его словам,  довольно ощутимо ситуацию могут изменить ракетно-дроновые атаки вс рф. 

Детали

Директор ЦИЭ сказал, что сейчас можно уверенно говорить, что к отопительному сезону будут восстановлены те мощности ТЭЦ, которые отвечают именно за отопление.

Можно уверенно сказать, что к отопительному сезону все ТЭЦ, именно мощности по отоплению, котлы, работающие на отопление, восстановят. Сомнений нет

- сказал Харченко.

Он отметил, что даже ТЭЦ-4, которая в конце прошлой зимы имела серьезные проблемы с работой, уже восстановила часть функций.

Даже четвертая ТЭЦ, которая действительно не имела возможности оперировать последние недели зимы, она уже и горячую воду подает, и реально работает. Поэтому нет у меня лично никакого беспокойства, будут ли готовы они к отопительному сезону. Они будут готовы

- подчеркнул Харченко.

В то же время он подчеркнул, что готовность ТЭЦ не отменяет рисков, связанных с возможными новыми ударами россии по объектам энергетики.

Риски ударов по ним так же сохраняются, к сожалению, и (они, – ред.) могут привести к тому, что (ТЭЦ, – ред.) снова не будут работать

- сказал Харченко.

Как Киев готовится к отопительному сезону 2026/27 

По его словам, планы, которые сейчас реализуют в Киеве, могут устранить около 70% причин, по которым прошлой зимой в домах исчезало отопление. Значительная часть проблем была связана с повреждением тепловой инфраструктуры и с исчезновением электроэнергии и воды.

Большая часть проблем была связана с исчезновением электроэнергии, исчезновением электроэнергии на водозаборе, что приводило к отсутствию воды, и снова приходилось отключать отопление, потому что отопление без воды не работает. Эта часть проблем, я думаю, полностью будет закрыта

- пояснил директор ЦИЭ.

Он добавил, что в городе продолжается работа над наращиванием резервных мощностей для критической инфраструктуры. Часть из них уже работает, часть еще устанавливают.

Ситуация с ТЭЦ-4: что произошло на объекте и почему на этом акцентировал Харченко 

Отдельно Александр Харченко объяснил ситуацию с ТЭЦ-4 прошлой зимой. По его словам, сама станция могла бы работать, однако был поврежден магистральный водовод, который должен был подавать горячую воду в систему.

Три баллистические ракеты попали в сам водовод. В минус 20 его, конечно, полностью раскрыло, вода замерзла, и просто физически ничего нельзя было сделать. Нужны были недели, чтобы этот лед куда-то делся

- рассказал он.

Эксперт отметил, что сейчас продолжается работа над физической защитой таких элементов инфраструктуры, однако прямое попадание баллистической ракеты остается критическим риском.

Как в столице планируют обеспечить теплом квартиры киевлян 

Отдельное направление подготовки — создание резервных источников тепла для домов, которые могут остаться без централизованного отопления из-за повреждения ТЭЦ или другой инфраструктуры.

Александр Харченко отметил, что в Киеве в общей сложности около 15 тысяч домов, из них почти 11,9 тысячи — многоквартирные жилые дома. Для большинства из них уже понятно, как организовать резервное отопление.

Там не будет + 20 или + 24, но в этих домах резервного отопления хватит, чтобы было + 16, + 18

- отметил он.

В то же время, по словам Харченко, примерно 2,5 тысячи домов пока технически невозможно полностью зарезервировать. Именно над этим сейчас работают специалисты.

Большая часть работы сейчас именно над тем, чтобы придумать, каким образом их обезопасить, если что-то случится. Это и мобильные котельные сейчас готовятся, и мобильные генераторы высокой мощности

- сказал эксперт.

Он добавил, что подготовка охватывает не только ближайшую зиму: планы расписаны на ближайшие два-три года. По его оценке, через два года практически все дома могут иметь резервное питание, а через три года — резервные решения, которые позволят поддерживать более комфортную температуру.

Я очень надеюсь, что темп не будет спадать, что работа так и будет происходить, и мы будем значительно лучше готовы к следующей зиме, чем были готовы к зиме прошлой

- подытожил директор ЦИЭ.

В начале мая 2026 года президент Украины Владимир Зеленский обсудил защиту инфраструктуры и энергетики перед зимой. Он подчеркнул, что все планы устойчивости регионов должны быть реализованы до начала отопительного сезона.

Александра Василенко

