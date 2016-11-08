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15 марта, 19:03 • 112209 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Эксперт о выборах в США: на участках огромные очереди

Эксперт о выборах в США: на участках огромные очереди

Киев • УНН

 • 9042 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня началось голосование за президента в США в восточных штатах и дальше оно будет происходить по часовому поясу. Об этом в эфире "5 канала" рассказал директор компании Berta Communications Тарас Березовец, передает УНН.

"В США нет такого понятия, как "день тишины" и поэтому вчера были последние предвыборные митинги. Чувствовалось напряжение, особенно заметно это было по избирательным митингам в Филадельфии, который проводила Хиллари Клинтон. В кампании Х.Клинтон активное участие принял действующий президент Барак Обама. Он вчера выступал на этом митинге. Во многом Б.Обама подводил итоги своего президентства ", - отметил Березовец.

"Сегодня голосование очень активно, огромные очереди на избирательных участках. Интерес к этим выборам очень большой. В прошлый раз на выборах приняли участие около 60% американцев, на этот раз интерес ожидается еще больше, чем это было четыре года назад ", - добавил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последние исследования в США отдали Х.Клинтон 71% на победу

Березовец отметил, что американская избирательная система очень сложная, она не имеет аналогов в мире. Для того, чтобы победить нужно заручиться поддержкой 270 выборщиков.

Как сообщал УНН, для голосования в США выстраиваются огромные очереди, которые тянутся вдоль улицы на десятки метров.

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