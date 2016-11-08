Експерт про вибори в США: на дільницях величезні черги
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні розпочалося голосування за Президента у США в східних штатах і далі воно відбуватиметься за часовим поясом. Про це в ефірі “5 каналу” розповів директор компанії Berta Communications Тарас Березовець, передає УНН.
“У США немає такого поняття, як „день тиші“ і тому вчора були останні передвиборчі мітинги. Відчувалася напруга, особливо помітно це було по виборчим мітингам у Філадельфії, який проводила Хілларі Клінтон. У кампанії Х.Клінтон активну участь взяв діючий президент Барак Обама. Він учора виступав на цьому мітингу. Багато у чому Б.Обама підбивав підсумки свого президентства,” — зазначив Т.Березовець.
“Сьогодні голосування дуже активне, величезні черги на виборчих дільницях. Інтерес до цих виборів дуже великий. Минулого разу на виборах взяли участь приблизно 60% американців, цього разу інтерес очікується ще більший, ніж це було чотири роки тому,” — додав експерт.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Останні дослідження у США віддали Х.Клінтон 71% на перемогу
Т.Березовець зазначив, що американська виборча система дуже складна, вона не має аналогів у світі. Для того, щоб перемогти потрібно заручитися підтримкою 270 вибірників.
Як повідомляв УНН, для голосування у США вишиковуються величезні черги, які тягнуться вздовж вулиці на десятки метрів.