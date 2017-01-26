Эксперт объяснил, почему трейдеры меняют цены на топливо после тендерных торгов

"На тендерном рынке, учитывая ситуацию на валютном рынке, фиксировать сегодня цены, которые будут поставлены через два месяца, а расчет будет через месяц или через два, - это на самом деле "от лукавого". Поэтому, в тендерной документации, есть такой пункт, что по соглашению сторон ценовая политика может быть скорректирована до определенных моментов. Как правило, это ограничивается уровнем инфляции. В любом случае поставки горючего по тендеру - это валютный товар, и валютная составляющая здесь очень высока", - сказал он.

По словам Л.Косянчука, практика изменения цены после тендерных торгов вполне законна.

"Если мне кто-то скажет, что, например, тендер выиграли в октябре, и трейдер будет топливо поставлять в январе, а расчет будет в феврале, и он не будет менять цену, - то тут уже можно искать какую-то коррупционную цену, потому что тогда будет цена, которая уже практически убыточна...", - добавил он.

Эксперт также убежден, что ведущие и известные операторы горючего, такие как WOG, ОККО, Амик, не могут и не будут заниматься коррупцией при тендерных закупках.

"У них (ведущие операторы рынка горючего - ред.) нет даже возможности заниматься коррупционными схемами и оно им не нужно, потому что это чрезвычайно мощные компании. Поэтому такие компании как WOG, ОККО, Амик - они даже не могут и не будут заниматься коррупционными схемами. Все остальные - это может быть. Поэтому искать темную кошку в темной комнате - это не уместно.

И совершенно правильно в WOG говорят, что когда тендер был выигран в прошлом году, а на сегодняшний день наша ВР посему-то, во - первых ликвидировала дифференциальную ставку акцизного налога в зависимости от качества, - поэтому корректировка цены, с моей точки зрения, это как раз свидетельствует об отсутствии коррупционной составляющей. Потому что коррупционная составляющая всегда находится в тени, потому что неправедные деньги любят тишину.

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Реалии таковы: внешний рынок (горючего - ред.) поднялся на 40 - 45 долл. за тонну. В то же время лучший банкир всех времен и народов по версии П.Порошенко, госпожа Гонтарева снизила стоимость гривны, что значительно повлияло на топливный рынок.

И действительно, если посчитать то увеличение налогов на дизельное топливо оно повышает уже горючее на гривну. Вот и получается, что факторы являются экономически обоснованными. И господин Балчун, как образованный человек, понимает, что действительно нужно пересмотреть цену. И все это официально и в рамках законодательства", - резюмировал Л.Косянчук.

Напомним, в "Укрзализныце" сообщили, что покупают топливо в WOG по ценам ниже среднерыночных.