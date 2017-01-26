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Експерт пояснив, чому трейдери змінюють ціни на пальне після тендерних торгів

Експерт пояснив, чому трейдери змінюють ціни на пальне після тендерних торгів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. На тендерному ринку пального ціни сьогодні фіксувати дуже складно, адже вони залежать від багатьох факторів і досить оперативно здатні змінюватися. Саме тому, у діючому тендерному законодавстві країни передбачений сьогодні такий пункт — як зміна ціни за згодою сторін. Про це УНН повідомив експерт паливного ринку Леонід Косянчук, коментуючи повідомлення “Укрзалізниці” про коригування цін на дизпаливо.

“На тендерному ринку, зважаючи на ситуацію на валютному ринку, фіксувати сьогодні ціни, які будуть поставлені через два місяці, а розрахунок буде ще через місяць чи через два, — це, насправді, „від лукавого“. Тому, у тендерній документації, є такий пункт, що за згодою сторін цінова політика може бути скоригована до певних моментів. Як правило, це обмежується рівнем інфляції. У будь-якому випадку поставки пального по тендеру — це валютний товар, і валютна складова тут надзвичайно висока”, — сказав він.

За словами Л.Косянчука, практика зміни ціни після тендерних торгів цілком законна.

“Якщо мені хтось скаже, що, наприклад, тендер виграли у жовтні, і трейдер буде паливо поставлятися пальне у січні, а розрахунок буде у лютому, і він не буде міняти ціну, — то отут уже можна шукати якусь корупційну ціну, бо тоді буде стала ціна, яка вже практично збиткова...”, — додав він.

Експерт також переконаний, що провідні і відомі оператори пального, такі як WOG, ОККО, Амік, не можуть і не будуть займатися корупцією під час тендерних закупівель.

“У них (провідні оператори ринку пального — ред.) немає навіть можливості займатися корупційними схемами і воно їм не потрібно, бо це надзвичайно потужні компанії. Тому такі компанії як WOG, ОККО, Амік — вони навіть не можуть і не будуть займатися корупційними схемами. Вся решта, — то може бути. Тому шукати темну кішку в темній кімнаті — це не доречно.

І абсолютно правильно у WOG кажуть, що коли тендер був виграний у минулому році, а на сьогоднішній день наша ВР чомусь, по — перше ліквідувала диференційну ставку акцизного податку в залежності від якості, — тому коригування ціни, з моєї точки зору, це якраз свідчить про відсутність корупційної складової. Тому що корупційна складова завжди знаходиться в тіні, бо неправедні гроші люблять тишу.

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Реалії такі: зовнішній ринок (пального — ред.) піднявся на 40 — 45 дол. за тону. В той же час найкращий банкір всіх часів і народів, за версією П.Порошенка, пані Гонтарева понизила вартість гривні, що значно вплинуло на паливний ринок.

І дійсно, якщо порахувати то збільшення податків на дизельне пальне воно підвищує вже пальне на гривню. От і виходить, що чинники є економічно обґрунтованими. І пан Балчун, як освідчена людина, розуміє, що дійсно потрібно переглянути ціну. І все це офіційно і в межах законодавства”, — резюмував Л.Косянчук.

Нагадаємо, в “Укрзалізниці” повідомили, що купують пальне у WOG за цінами нижче середньоринкових.

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