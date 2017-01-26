Експерт пояснив, чому трейдери змінюють ціни на пальне після тендерних торгів

“На тендерному ринку, зважаючи на ситуацію на валютному ринку, фіксувати сьогодні ціни, які будуть поставлені через два місяці, а розрахунок буде ще через місяць чи через два, — це, насправді, „від лукавого“. Тому, у тендерній документації, є такий пункт, що за згодою сторін цінова політика може бути скоригована до певних моментів. Як правило, це обмежується рівнем інфляції. У будь-якому випадку поставки пального по тендеру — це валютний товар, і валютна складова тут надзвичайно висока”, — сказав він.

За словами Л.Косянчука, практика зміни ціни після тендерних торгів цілком законна.

“Якщо мені хтось скаже, що, наприклад, тендер виграли у жовтні, і трейдер буде паливо поставлятися пальне у січні, а розрахунок буде у лютому, і він не буде міняти ціну, — то отут уже можна шукати якусь корупційну ціну, бо тоді буде стала ціна, яка вже практично збиткова...”, — додав він.

Експерт також переконаний, що провідні і відомі оператори пального, такі як WOG, ОККО, Амік, не можуть і не будуть займатися корупцією під час тендерних закупівель.

“У них (провідні оператори ринку пального — ред.) немає навіть можливості займатися корупційними схемами і воно їм не потрібно, бо це надзвичайно потужні компанії. Тому такі компанії як WOG, ОККО, Амік — вони навіть не можуть і не будуть займатися корупційними схемами. Вся решта, — то може бути. Тому шукати темну кішку в темній кімнаті — це не доречно.

І абсолютно правильно у WOG кажуть, що коли тендер був виграний у минулому році, а на сьогоднішній день наша ВР чомусь, по — перше ліквідувала диференційну ставку акцизного податку в залежності від якості, — тому коригування ціни, з моєї точки зору, це якраз свідчить про відсутність корупційної складової. Тому що корупційна складова завжди знаходиться в тіні, бо неправедні гроші люблять тишу.

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Реалії такі: зовнішній ринок (пального — ред.) піднявся на 40 — 45 дол. за тону. В той же час найкращий банкір всіх часів і народів, за версією П.Порошенка, пані Гонтарева понизила вартість гривні, що значно вплинуло на паливний ринок.

І дійсно, якщо порахувати то збільшення податків на дизельне пальне воно підвищує вже пальне на гривню. От і виходить, що чинники є економічно обґрунтованими. І пан Балчун, як освідчена людина, розуміє, що дійсно потрібно переглянути ціну. І все це офіційно і в межах законодавства”, — резюмував Л.Косянчук.

Нагадаємо, в “Укрзалізниці” повідомили, що купують пальне у WOG за цінами нижче середньоринкових.