Эксперт объяснила, почему РФ не допускает на оккупированный Донбасс миссию ОБСЕ

"О полицейской миссии, я думаю, что для Украины очень важно иметь доступ к оккупированной территории. Потому что все эти версии о якобы гражданском конфликте - недаром же туда Россия не допускает даже наблюдательную миссию ОБСЕ, чтобы и дальше навязывать миф про гражданскую войну. Поэтому сам допуск международных сил должен работать на уменьшение - России придется признаться, что она наводняет этот регион войсками и оружием", - отметила А.Яхно.

Ранее представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, что самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" выступают категорически против введения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбасс.

Как сообщал УНН, 20 октября Президент Украины П.Порошенко во время брифинга после встречи лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине заявил, что во время переговоров в "нормандском формате" была достигнута договоренность о создании вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.