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Експерт пояснила, чому РФ не допускає на окупований Донбас місію ОБСЄ

Експерт пояснила, чому РФ не допускає на окупований Донбас місію ОБСЄ

Київ • УНН

 • 7413 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Росія не допускає спостережну місію ОБСЄ, щоб і далі нав'язувати міф про громадянську війну. Таке в ефірі "5 каналу" заявила політичний експерт Олеся Яхно, передає УНН.

"Щодо поліцейської місії, я думаю, що для України дуже важливо мати доступ до окупованої території. Тому що всі ці версії про, начебто, громадянський конфлікт - недарма ж туди Росія не допускає навіть спостережну місію ОБСЄ, щоб і далі нав'язувати міф про громадянську війну. Тому сам допуск міжнародних сил повинен працювати на зменшення – Росії доведеться зізнатися, що вона наводнює цей регіон військами та зброєю", - зазначила А.Яхно.

Раніше представник "ДНР" на переговорах у Мінську Денис Пушилін заявив, що самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" виступають категорично проти введення збройної місії ОБСЄ на Донбас.

Як повідомляв УНН, 20 жовтня Президент України П.Порошенко під час брифінгу після зустрічі лідерів країн “нормандської четвірки” у Берліні заявив, що під час переговорів у “нормандському форматі” було домовлено про створення збройної місії ОБСЄ на Донбасі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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