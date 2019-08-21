Экс-футболист сборной Украины Девич продолжит карьеру в Сербии

35-летний опытный исполнитель перешел в “Вождовац” на правах свободного агента. Другие детали сотрудничества между сторонами не разглашаются.

Предыдущего сезона Девич выступал за азербайджанский “Сабах” — 8 голов в 21 матче.

Заметим, что в течение карьеры Девич выступал за “Звездари”, “Железник”, “Раднички”, “Вождовац” (в 2004 году), “Волыни”, “Металлисте”, “Шахтере”, “Рубине”, “Аль- Райан”, “Ростов” и “Вадуце”. Кроме того, в активе форварда 35 матчей и 7 забитых голов в составе сборной Украины.