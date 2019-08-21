Ексфутболіст збірної України Девіч продовжить кар'єру в Сербії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Український нападник Марко Девіч поповни ряди сербського ФК "Вождовац", повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
35-річний досвідчений виконавець перейшов до “Вождоваца” на правах вільного агенту. Інші деталі співпраці між сторонами не розголошуються.
Попереднього сезону Девіч виступав за азербайджанський “Сабах” — 8 голів в 21 матчі.
Зауважимо, що протягом кар’єри Девіч виступав за “Звєздарі”, “Железніку”, “Раднічках”, “Вождовацу” (в 2004 році), “Волині”, “Металісті”, “Шахтарі”, “Рубіні”, “Аль-Райян”, “Ростов” і “Вадуці”. Окрім того, в активі форварда 35 матчів і 7 забитих голів у складі збірної України.