Экс-защитник "Динамо" продолжит карьеру в "Ворскле"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. 24-летний защитник Зураб Очигава защищать цвета полтавской "Ворсклы", информирует УНН со ссылкой на сайт команды.
24-летний украинец грузинского происхождения заключил полноценный контракт с “Ворсклой” на один год.
В прошлом сезоне центрбэк выступал на правах аренды за “Днепр-1”, в Первой лиге он сыграл 8 матчей, забил 1 мяч.
Заметим, что Очигава — воспитанник киевской школы футбола в ДЮФЛ играл за команду “Лидер” с Петропавловской Борщаговки (поселок в Киевской области). Затем перебрался в молодежный состав тогда еще “Ильичевца”, в составе которого и дебютировал в Премьер-лиге. После чего было “Динамо”, “Олимпик”, а также выступления за молодежную сборную Украины.
Напомним, что ранее в полтавчан перешел полузащитник “Порту”.