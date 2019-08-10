Экс-защитник "Динамо" продолжит карьеру в "Ворскле"

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 88838 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 98254 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128585 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138662 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126950 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130502 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153171 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151129 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140891 просмотра

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Экс-защитник "Динамо" продолжит карьеру в "Ворскле"

Экс-защитник "Динамо" продолжит карьеру в "Ворскле"

Киев  •  УНН

 • 9848 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. 24-летний защитник Зураб Очигава защищать цвета полтавской "Ворсклы", информирует УНН со ссылкой на сайт команды.

24-летний украинец грузинского происхождения заключил полноценный контракт с “Ворсклой” на один год.

В прошлом сезоне центрбэк выступал на правах аренды за “Днепр-1”, в Первой лиге он сыграл 8 матчей, забил 1 мяч.

Заметим, что Очигава — воспитанник киевской школы футбола в ДЮФЛ играл за команду “Лидер” с Петропавловской Борщаговки (поселок в Киевской области). Затем перебрался в молодежный состав тогда еще “Ильичевца”, в составе которого и дебютировал в Премьер-лиге. После чего было “Динамо”, “Олимпик”, а также выступления за молодежную сборную Украины.

Напомним, что ранее в полтавчан перешел полузащитник “Порту”.

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