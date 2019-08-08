Півзахисник "Порту" перейшов до полтавської "Ворскли"

Після погодження усіх формальностей, пов’язаних з міжнародним переходом гравця, Луїзао в найближчому майбутньому буде готовий допомогти "Ворсклі" у вирішенні турнірних завдань. Бразилець вже познайомився з командою, в чому йому сприяв земляк Артур. Також футболіст вже встиг провести своє перше тренування у складі нової команди.

Зазначено, що бразильський талановитий 21-річний гравець привернув увагу скаутів "Порту" своєю технікою та баченням поля. І два роки тому вони викупили гравця у команди рідного міста Луїзао – "Сан-Паулу" за 3 млн. євро.

Додамо, що Луїзао, окрім змагань внутрішньої першості Португалії, грав також і на міжнародному рівні – в юнацькій Лізі Чемпіонів.