Півзахисник "Порту" перейшов до полтавської "Ворскли"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Полтавська "Ворскла" орендувала у португальського "Порту" центрального півзахисника Луїзао, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу полтавчан.
Після погодження усіх формальностей, пов’язаних з міжнародним переходом гравця, Луїзао в найближчому майбутньому буде готовий допомогти "Ворсклі" у вирішенні турнірних завдань. Бразилець вже познайомився з командою, в чому йому сприяв земляк Артур. Також футболіст вже встиг провести своє перше тренування у складі нової команди.
Зазначено, що бразильський талановитий 21-річний гравець привернув увагу скаутів "Порту" своєю технікою та баченням поля. І два роки тому вони викупили гравця у команди рідного міста Луїзао – "Сан-Паулу" за 3 млн. євро.
Додамо, що Луїзао, окрім змагань внутрішньої першості Португалії, грав також і на міжнародному рівні – в юнацькій Лізі Чемпіонів.