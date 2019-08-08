Полузащитник "Порту" перешел в полтавской "Ворсклы"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Полтавская “Ворскла” арендовала у португальского “Порту” центрального полузащитника Луизао, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полтавчан.
После согласования всех формальностей, связанных с международным переходом игрока, Луизао в ближайшем будущем будет готов помочь “Ворскле” в решении турнирных задач. Бразилец уже познакомился с командой, в чем ему способствовал земляк Артур. Также футболист уже успел провести свою первую тренировку в составе новой команды.
Отмечено, что бразильский талантливый 21-летний игрок привлек внимание скаутов “Порту” своей техникой и видением поля. И два года назад они выкупили игрока у команды родного города Луизао — “Сан-Паулу” за 3 млн. евро.
Добавим, что Луизао, кроме соревнований внутреннего первенства Португалии, играл также и на международном уровне — в юношеской Лиге Чемпионов.