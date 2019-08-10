Екс-захисник "Динамо" продовжить кар'єру в "Ворсклі"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. 24-річний оборонець Зураб Очігава захищатиме кольори полтавської “Ворскли”, інформує УНН з посиланням на сайт команди.
24-річний українець грузинського походження уклав повноцінний контракт із “Ворсклою” на один рік.
У минулому сезоні центрбек виступав на правах оренди за “Дніпро-1”, в Першій лізі він зіграв 8 матчів, забив 1 м’яч.
Зауважимо, що Очігава — вихованець київської школи футболу у ДЮФЛ грав за команду “Лідер” з Петропавловської Борщагівки (селище в Київській області). Потім перебрався у молодіжний склад тоді ще “Іллічівця”, у складі якого і дебютував у Прем’єр-лізі. Після чого було “Динамо”, “Олімпік”, а також виступи за молодіжну збірну України.
Нагадаємо, що раніше до полтавчан перейшов півзахисник “Порту”.