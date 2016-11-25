Экс-президент рассказал о российских "добровольцах" на Донбассе

"В Украину очень много ехало добровольцев, наемников. Они ехали не только из России, они ехали из Европы, Франции, Италии, балканских стран, из Беларуси и из России. Почему из России больше? Потому что связи те, которые были между соседними регионами, они были достаточно длительными и родственными", - сказал он.

В.Янукович рассказал, что ему приходилось, особенно первое время, бывать в лагерях беженцев.

"И я в этих лагерях встречал как их можно назвать наемниками? Добровольцев, которые добровольно шли воевать на Донбасс, приезжали, брали оружие и их зачисляли в эти отряды и т.д.", - отметил экс-президент.

"Что касается российских военных. Очень много об этом писали и пишут, что Россия участвует в этом вооруженном конфликте. Я сказал бы так, что интерес списать на Россию все очень велик. Одна из причин, почему Украина стала заложником такой политики, и территорию Украина пытаются использовать для того, чтобы влиять на Россию. Это именно эта причина, это военный интерес оказать давление на Россию. это то же не секрет", - отметил он.

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.