Екс-президент розповів про російських "добровольців" на Донбасі

"В Україну дуже багато їхало добровольців, найманців. Вони їхали не тільки з Росії, вони їхали з Європи, Франції, Італії, балканських країн, з Білорусі і з Росії. Чому з Росії більше? Тому що зв’язки ті, які були між сусідніми регіонами, вони були достатньо тривалими і спорідненими", - сказав він.

В.Янукович розповів, що йому доводилося, особливо перший час, бувати в таборах біженців.

"І я в цих таборах зустрічав як їх можна назвати найманцями? Добровольців, які добровільно йшли воювати на Донбас, приїжджали, брали зброю і їх зараховували в ці загони тощо", - зазначив екс-президент.

"Що стосується російських воєнних. Дуже багато про це писали і пишуть, що Росія бере участь в цьому збройному конфлікті. Я сказав би так, що інтерес списати на Росію все дуже великий. Одна з причин, чому Україна стала заручником такої політики, і територію України намагаються використати для того, щоб впливати на Росію. Це саме ця причина, це воєнний інтерес здійснити тиск на Росію. Це те ж не секрет", - зауважив він.

Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.

Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.