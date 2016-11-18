Экс-президент Эстонии заявил об опасности раскола единого фронта ЕС против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил об опасности раскола единого фронта ЕС против России под влиянием избрания Дональда Трампа президентом США, передает УНН со ссылкой на Postimees.
Как пишет Т.Ильвес в статье для Foreign Policy, европейцы не должны обращать слишком много внимания на предвыборную риторику Д.Трампа, скорее, надо избегать клише в журналистике и сосредоточиться на внешней политике будущего правительства Д.Трампа в направлении Европы.
По словам Т.Ильвеса, не стоит волноваться из-за заявления Д.Трампа на тему НАТО, поскольку магнат сказал то же самое, что и до него давали понять президент Б.Обама и бывший министр обороны Боб Гейтс: Европе надо увеличить расходы на оборону.
Указано, что беспокоят замечания Д.Трампа во время избирательной кампании относительно аннексии Крыма. Если Д.Трамп согласится с аннексией Крыма, это станет знаком принципиальных изменений в отношениях безопасности Европы и США, отметил Т.Ильвес.
В то же время Д.Трамп может сделать попытки сближения с российским президентом Владимиром Путиным, особенно по вопросам Сирии, Украины и Крыма, говорится в статье. Точка зрения европейцев не будет зависит от договоренностей, достигнутых поверх их голов.
Как считает бывший президент Эстонии, преждевременная паника относительно Д.Трампа не пойдет на пользу в вопросе России.
До сих пор ЕС удавалось сохранять хрупкий единый фронт в вопросах Украины, Крыма и санкций, хотя разные стороны - например, Греция и Италия - долгое время испытывали искушение уклониться и заключить двусторонние договоры с Россией, пишет Т.Ильвес, по словам которого техническое сближение США с Россией может подорвать единый европейский фронт, и под этим влиянием некоторые союзные страны могут заключить договоры с Москвой еще до того, как новое правительство США вступит в должность.
Т.Ильвес считает, что здесь кроется опасность того, что отдельные государства могут достичь цели В.Путина расколоть единый фронт ЕС еще до того, как Д.Трамп обнародует свою истинную программу.