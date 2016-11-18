Экс-президент Эстонии заявил об опасности раскола единого фронта ЕС против РФ

Как пишет Т.Ильвес в статье для Foreign Policy, европейцы не должны обращать слишком много внимания на предвыборную риторику Д.Трампа, скорее, надо избегать клише в журналистике и сосредоточиться на внешней политике будущего правительства Д.Трампа в направлении Европы.

По словам Т.Ильвеса, не стоит волноваться из-за заявления Д.Трампа на тему НАТО, поскольку магнат сказал то же самое, что и до него давали понять президент Б.Обама и бывший министр обороны Боб Гейтс: Европе надо увеличить расходы на оборону.

Указано, что беспокоят замечания Д.Трампа во время избирательной кампании относительно аннексии Крыма. Если Д.Трамп согласится с аннексией Крыма, это станет знаком принципиальных изменений в отношениях безопасности Европы и США, отметил Т.Ильвес.

В то же время Д.Трамп может сделать попытки сближения с российским президентом Владимиром Путиным, особенно по вопросам Сирии, Украины и Крыма, говорится в статье. Точка зрения европейцев не будет зависит от договоренностей, достигнутых поверх их голов.

Как считает бывший президент Эстонии, преждевременная паника относительно Д.Трампа не пойдет на пользу в вопросе России.

До сих пор ЕС удавалось сохранять хрупкий единый фронт в вопросах Украины, Крыма и санкций, хотя разные стороны - например, Греция и Италия - долгое время испытывали искушение уклониться и заключить двусторонние договоры с Россией, пишет Т.Ильвес, по словам которого техническое сближение США с Россией может подорвать единый европейский фронт, и под этим влиянием некоторые союзные страны могут заключить договоры с Москвой еще до того, как новое правительство США вступит в должность.

Т.Ильвес считает, что здесь кроется опасность того, что отдельные государства могут достичь цели В.Путина расколоть единый фронт ЕС еще до того, как Д.Трамп обнародует свою истинную программу.