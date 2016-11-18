Екс-президент Естонії заявив про небезпеку розколу єдиного фронту ЄС проти РФ

Як пише Т.Ільвес у статті для Foreign Policy, європейці не повинні звертати занадто багато уваги на передвиборчу риторику Д.Трампа, швидше, треба уникати кліше в журналістиці і зосередитися на зовнішній політиці майбутнього уряду Д.Трампа в напрямку Європи.

За словами Т.Ільвеса, не варто хвилюватися через заяви Д.Трампа на тему НАТО, оскільки магнат сказав те ж саме, що і до нього давали зрозуміти президент Б.Обама і колишній міністр оборони Боб Гейтс: Європі треба збільшити витрати на оборону.

Вказано, що непокоять зауваження Д.Трампа під час виборчої кампанії про анексію Криму. Якщо Д.Трамп погодиться з анексією Криму, це стане знаком принципових змін у відносинах безпеки Європи і США, ззазначив Т.Ільвес.

У той же час Д.Трамп може зробити спроби зближення з російським президентом Володимиром Путіним, особливо з питань Сирії, України і Криму, йдеться в статті. Точка зору європейців не буде залежить від домовленостей, досягнутих поверх їх голів.

Як вважає колишній президент Естонії, передчасна паніка щодо Д.Трампа не піде на користь в питанні Росії.

Досі ЄС вдавалося зберігати крихкий єдиний фронт в питаннях України, Криму і санкцій, хоча різні сторони - наприклад, Греція і Італія - ​​довгий час відчували спокусу ухилитися і укласти двосторонні договори з Росією, пише Т.Ільвес, за словами якого технічне зближення США в Росією може підірвати єдиний європейський фронт, і під цим впливом деякі союзні країни можуть укласти договори з Москвою ще до того, як новий уряд США вступить на посаду.

Т.Ільвес вважає, що тут криється небезпека того, що окремі держави можуть досягти мети В.Путіна розколоти єдиний фронт ЄС ще до того, як Д.Трамп оприлюднить свою дійсну програму.

ЄС слід просуватися до більшої єдності і грати більш активну роль в питаннях безпеки, хоча це означало б політичну сміливість в умовах, коли праві популісти в деяких країнах перекидають нинішні уряду, зазначив Т.Ільвес.