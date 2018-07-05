Экс-начальник управления юстиции АР Крым рассказал, как не дал россиянам легитимизировать аннексию

“Тогда в государственном руководстве был полный хаос. Уже потом всплыли стенограммы СНБО, после прочтения которых становится очевидной растерянность новых чиновников. Мы сидели как на пороховой бочке, не понимая, что надо делать. А представьте, что происходило у нас в коллективе, в обычных сотрудников — полное непонимание. Здесь начались беспорядки, а от Киева не было никакой реакции. Не понимаю, что они там думали и выжидали", - сказал Коровченко.

До весны 2014 года Сергей Коровченко был начальником Главного управления юстиции АР Крым. По его мнению, россиянам стратегически нужно было, чтобы представитель украинской власти завизировал результаты так называемого референдума. Для международного сообщества это был бы доказательство того, что все прошло честно. Именно увольнение Коровченко по собственному желанию разбило планы оккупантов.

“В результате Кремль остался с этими непризнанными результатами референдума и находится сейчас под действием международных санкций”, — вспомнил Коровченко.

“Я сделал все от себя зависящее, чтобы не допустить признания результатов и не дать козыри в руки Кремля. При этом повторюсь, что никаких указаний от Минюста, который уже в то время возглавлял нынешний министр Павел Петренко, не поступало. А мне предстояло принимать решения, от которых зависела судьба Украины”, - подчеркнул Коровченко.

Напомним, фамилия Сергея Коровченко упоминалось в материалах, направленных на дискредитацию ВО “Батькивщина” и Юлии Тимошенко.

Политик прокомментировал попытки некоторых СМИ назвать его “участником спецоперации России по захвату Крыма”, который якобы упоминается в “материалах Глазьева”: “Если бы их (пленки — ред.) обнародовали в момент возможной записи, это бы реально привлекло внимание международного сообщества, которое бы узнало о ситуации и действовало бы не постфактум, а реагировало бы на происходившее. А сейчас эти пленки являются лишь манипулятором в руках власти и инструментом давления на людей, которые неудобны для нее. Особенно в отношении представителей оппозиции”, - добавил он.