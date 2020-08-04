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Экс-глава ГАСИ Кудрявцев пытается закрыть дело о поддельном дипломе - СМИ

Экс-глава ГАСИ Кудрявцев пытается закрыть дело о поддельном дипломе - СМИ

Киев  •  УНН

 • 17305 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Бывший глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев пытается добиться закрытия уголовного дела в его отношении. Об этом сообщает информированный источник КП в Украине, передает УНН

Напомним, Кудрявцев, которого СМИ называют "отцом современной коррупции с строительной сфере", был уволен с должности председателя ГАСИ еще 12 декабря 2018 года. Причиной отставки послужил факт подачи им при устройстве на работу поддельного диплома о высшем образовании.

К таким выводам пришла Комиссия по вопросам Высшего корпуса госслужбы после получения письма от Технического университета Молдовы, который якобы закончил Кудрявцев. В вузе опровергли, что у них учился такой студент и заявили, что никогда не выдавали диплома, который Кудрявцев подал в ГАСИ.

"В основу выводов Комиссии легли документы, которые мы получили от Национальной полиции, Министерства образования и науки Украины, Технического университета Молдовы, также была приобщена полиция Молдовы. Правоохранители сообщили, что владеют информации о липовом дипломе и уже возбудили уголовное дело. К слову, господина Кудрявцева вызывают на допрос в Кишинев для дачи показаний", – пояснил тогда глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко.

Однако, как выяснилось, Нацполиция не только передала Комиссии необходимые документы, но также и возбудила в отношении Алексея Кудрявцева уголовное дело, как сообщает наш источник.

"Полиция еще в декабре 2018 года завела против Кудрявцева дело по ст. 358 ч 1, 4 и ст. 190 ч. 4 – подделка документов, использование поддельных документов и мошенничество в особо крупных размерах. Суммарный срок – до 12 лет с конфискацией имущества", – рассказал источник.

По его данным, дело изначально расследовалось не очень активно из-за начавшейся президентской, а потом и парламентской избирательных кампаний.

"В результате Кудрявцев даже решил, что его "пронесло", и спустя год после отставки попробовал вложиться в саморекламу, чтобы отбелить репутацию и, по возможности, пристроить себя в Кабмин Гончарука. Но погорел на неуклюжем пиаре и только привлек к своей персоне внимание правоохранителей", – пояснил источник.

Он отметил, что Кудрявцеву пришлось снова на полгода затаиться, а следующую попытку вернуться в публичную политику он решил предпринять с улаживания вопроса своего уголовного дела.

"Кудрявцев пытается втихаря порешать уголовное дело за поддельный диплом. Его цель – добиться закрытия производства по всем статьям. И ему это даже удалось с помощью Госбюро расследований, но... подарок от ГБР экс-главе ГАСИ отменил суд. Материалы уголовного производства №62019100000000813 направлены на продолжение досудебного расследования", – сообщил источник.

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