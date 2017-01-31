Экс-глава банка "Михайловский" сообщил о своем местонахождении

"С четверга нахожусь в больнице. Был госпитализирован по скорой помощи. Не прятался и не планирую. Все обязанности, возложенные законодательством, в том числе по информированию соответствующих инстанций, я и адвокаты выполняем ", - написал он.

Ранее жена И.Дорошенко написала на своей странице в Facebook о том, что ее муж находится в больнице.

"В связи с резким ухудшением состояния здоровья мой муж на днях был госпитализирован и находится на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений Киева. Все возложенные на него и адвокатов обязанности выполняются в полном объеме в соответствии с законодательством Украины ", - написала Е.Дорошенко.

Напомним, Апелляционный суд города Киева отказал прокуратуре в удовлетворении ходатайства по содержанию И.Дорошенко под стражей на время следствия. Суд признал ходатайство необоснованным, учитывая положительную характеристику И.Дорошенко и выполнения всех обязательств перед следствием.

Однако сейчас прокуратура снова пытается взять И.Дорошенко под стражу уже по новому эпизоду, который расследуется по факту доведения банка "Михайловский" до банкротства.

Ранее эксперты в комментариях УНН указывали на то, что уголовное расследование по такому факту должно в первую очередь осуществляться в отношении куратора от НБУ, который вплоть до признания банка "Михайловский" неплатежеспособным осуществлял управление и надзор за всеми финансовыми операциями в банке.

Также напомним, банк "Михайловский" был доведен до банкротства , в частности постановлениями Нацбанка.