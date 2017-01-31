Екс-глава банку “Михайлівський” повідомив про своє місцезнаходження
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Колишній голова правління банку “Михайлівський” Ігор Дорошенко заявив, що був госпіталізований у лікарню і не переховувався від слідства. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“З четверга перебуваю в лікарні. Був госпіталізований по швидкій допомозі. Не ховався і не планую. Всі обов’язки, покладені законодавством, в тому числі щодо інформування відповідних інстанцій, я і адвокати виконуємо”, — написав він.
Раніше дружина І.Дорошенко написала на своїй сторінці у Facebook про те, що її чоловік знаходиться в лікарні.
“У зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я мій чоловік днями був госпіталізований і знаходиться на стаціонарному лікуванні в одній з медичних установ Києва. Всі покладені на нього і адвокатів обов’язки виконуються в повному обсязі відповідно до законодавства України”, — написала Е.Дорошенко.
Нагадаємо, Апеляційний суд міста Києва відмовив прокуратурі в задоволенні клопотання щодо утримання І.Дорошенка під вартою на час слідства. Суд визнав клопотання безпідставним, з огляду на позитивну характеристику І.Дорошенка і виконання всіх зобов’язань перед слідством.
Однак зараз прокуратура знову намагається взяти І.Дорошенко під варту вже за новим епізодом, який розслідується за фактом доведення банку “Михайлівський” до банкрутства.
Раніше експерти в коментарях УНН вказували на те, що кримінальне розслідування за таким фактом має в першу чергу здійснюватися стосовно куратора від НБУ, який аж до визнання банку “Михайлівський” неплатоспроможним здійснював управління та нагляд за всіма фінансовими операціями в банку.
Також нагадаємо, банк “Михайлівський” був доведений до банкрутства, зокрема постановами Нацбанку.