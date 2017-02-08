Экс-футболист "Шахтера" Д.Коста вывел "Баварию" в четвертьфинал Кубка Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Действующий обладатель Кубка Германии "Бавария" в десятый раз подряд пробился в 1/4 финала благодаря минимальной домашней победе 1:0 над "Вольфсбургом", информирует УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.
На 17 минуте баталии бывший игрок донецкого "Шахтера" Дуглас Коста получил мяч за пределами штрафной и, не увидев достойного продолжения атаки, решился на удар. Мяч рикошетом от Луиса Густаво оказался в сетке ворот.
Также бразильца признали футболистом матча.
"Я доволен игрой команды в первые 80 минут, когда все было под контролем. Нам только не удалось забить второй мяч. В последние десять минут у нас были проблемы, "Вольфсбург" в это время сильно прибавил. Очень важно, что мы вышли в четвертьфинал", - заявил наставник "баварцев" Карло Анчелотти.
Заметим, что "Бавария" продолжила свою беспроигрышную серию в Кубке Германии до 26 игр.
Добавим, что для Д.Коста этот гол стал третьим в семи матчах.
Как сообщал УНН, "Бавария" потеряла очки в поединке с "Шальке" украинца Е.Коноплянки.