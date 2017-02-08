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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Екс-футболіст "Шахтаря" Д.Коста вивів "Баварію" у чвертьфінал Кубка Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Чинний володар Кубка Німеччини "Баварія" в десятий раз поспіль пробився до 1/4 фіналу завдяки мінімальній домашній перемозі 1:0 над "Вольфсбургом", інформує УНН з посиланням на сайт мюнхенців.

Екс-футболіст "Шахтаря" Д.Коста вивів "Баварію" у чвертьфінал Кубка Німеччини

На 17 хвилині баталії колишній гравець донецького "Шахтаря" Дуглас Коста отримав м'яч за межами штрафного і, не побачивши гідного продовження атаки, зважився на удар. М'яч рикошетом від Луїса Густаво опинився в сітці воріт.

Також бразильця визнано футболістом матчу.

"Я задоволений грою команди в перші 80 хвилин, коли все було під контролем. Нам тільки не вдалося забити другий м'яч. В останні десять хвилин у нас були проблеми, "Вольфсбург" в цей час сильно додав. Дуже важливо, що ми вийшли в чвертьфінал", - заявив наставник "баварців" Карло Анчелотті.

Зауважимо, що "Баварія" продовжила свою безпрограшну серію в Кубку Німеччини до 26 ігор.

Додамо, що для Д.Кости цей гол став третім у семи матчах. 

Як повідомляв УНН, "Баварія" втратила очки у поєдинку із "Шальке" українця Є.Коноплянки.

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