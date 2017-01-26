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Экс-госсекретарь США заявила о готовности принять ислам в ответ на действия Д.Трампа

Киев • УНН

 • 11219 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что готова принять ислам в ответ на действия Дональда Трампа, который собирается прекратить прием беженцев из Сирии и выдачу американских виз выходцам из мусульманских стран. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Меня вырастили в католической вере, потом я пришла к протестантизму, а позже выяснила, что мои родные были иудеями. Теперь я готова стать мусульманкой в ​​знак солидарности ", - написала Олбрайт.

Как сообщал УНН, администрация Дональда Трампа работает над указом, который предусматривает приостановление на 120 дней приема беженцев в США, запрет на въезд беженцев из Сирии и создание в Сирии и других странах региона зон безопасности для перемещенных гражданских лиц.

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