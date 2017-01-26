Екс-держсекретар США заявила про готовність прийняти іслам у відповідь на дії Д.Трампа

“Мене виростили в католицькій вірі, потім я прийшла до протестантизму, а пізніше з’ясувала, що мої рідні були іудеями. Тепер я готова стати мусульманкою в знак солідарності”, — написала М.Олбрайт.

Як повідомляв УНН, адміністрація Дональда Трампа працює над указом, який передбачає призупинення на 120 днів прийому біженців у США, заборону на в'їзд біженців з Сирії і створення в Сирії та інших країнах регіону зон безпеки для переміщених цивільних осіб.