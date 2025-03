Экс-чемпиона мира Холифилда отправили в нокаут менее чем за две минуты. Бой комментировал Трамп

Детали

Поединок между 44-летним Белфортом и 58-летним Холифилдом прошел в Голливуде. Бой продолжался один раунд из 8. Сначала Белфорт отправил соперника в нокдаун, а затем был объявлен технический нокаут.

Бой, посвященный годовщине терактов 11 сентября, прошел по всем правилам бокса, но при этом бойцы выступали в тренировочных перчатках.

Комментировал поединок бывших чемпионов экс-президент США Дональд Трамп.

Справка

Эвандер Холифилд — серебряный призер Олимпийских игр 1988 года и бывший абсолютный чемпион мира. Единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе. Холифилд трижды признавался лучшим боксером года по версии журнала The Ring (1987, 1996, 1997).

Витор Белфорт — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. За свою карьеру одержал 26 побед и потерпел 14 поражений. Профессиональную карьеру он завершил в 2018 году.

Vitor Belfort just destroyed Evander Holyfield



We just witnessed elderly abuse on live TV #HolyfieldBelfort #TrillerFightClub pic.twitter.com/2jxTzUF4iq