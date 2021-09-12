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Экс-чемпиона мира Холифилда отправили в нокаут менее чем за две минуты. Бой комментировал Трамп

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. Бразилец Витор Белфорт отправил британца Эвандера Холифилда в нокаут во время боя продолжавшегося 1 минуту 49 секунд, сообщает УНН.

Детали

Поединок между 44-летним Белфортом и 58-летним Холифилдом прошел в Голливуде. Бой продолжался один раунд из 8. Сначала Белфорт отправил соперника в нокдаун, а затем был объявлен технический нокаут.

Бой, посвященный годовщине терактов 11 сентября, прошел по всем правилам бокса, но при этом бойцы выступали в тренировочных перчатках.

Комментировал поединок бывших чемпионов экс-президент США Дональд Трамп.

Справка

Эвандер Холифилд — серебряный призер Олимпийских игр 1988 года и бывший абсолютный чемпион мира. Единственный в истории профессионального бокса четырехкратный чемпион мира в супертяжелом весе. Холифилд трижды признавался лучшим боксером года по версии журнала The Ring (1987, 1996, 1997).

Витор Белфорт — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. За свою карьеру одержал 26 побед и потерпел 14 поражений. Профессиональную карьеру он завершил в 2018 году.

Vitor Belfort just destroyed Evander Holyfield

We just witnessed elderly abuse on live TV #HolyfieldBelfort #TrillerFightClub pic.twitter.com/2jxTzUF4iq

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