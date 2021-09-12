Екс-чемпіона світу Холіфілда відправили в нокаут менш ніж за дві хвилини. Бій коментував Трамп

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Бразилець Вітор Белфорт відправив британця Евандера Холіфілда в нокаут під час бою, що тривав 1 хвилину 49 секунд, повідомляє УНН.

Деталі

Поєдинок між 44-річним Белфортом і 58-річним Холіфілдом пройшов в Голлівуді. Бій тривав один раунд з 8. Спочатку Белфорт відправив суперника в нокдаун, а потім був оголошений технічний нокаут.

Бій, присвячений річниці терактів 11 вересня, пройшов за всіма правилами боксу, але при цьому бійці виступали в тренувальних рукавичках.

Коментував поєдинок колишніх чемпіонів екс-президент США Дональд Трамп.

Довідка

Евандер Холіфілд - срібний призер Олімпійських ігор 1988 року і колишній абсолютний чемпіон світу. Єдиний в історії професійного боксу чотирикратний чемпіон світу в суперважкій вазі. Холіфілд тричі визнавався кращим боксером року за версією журналу The Ring (1987, 1996, 1997).

Вітор Белфорт - колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі. За свою кар'єру здобув 26 перемог і зазнав 14 поразок. Професійну кар'єру він завершив у 2018 році.

Vitor Belfort just destroyed Evander Holyfield

We just witnessed elderly abuse on live TV #HolyfieldBelfort #TrillerFightClub pic.twitter.com/2jxTzUF4iq

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