Екс-чемпіона світу Холіфілда відправили в нокаут менш ніж за дві хвилини. Бій коментував Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Бразилець Вітор Белфорт відправив британця Евандера Холіфілда в нокаут під час бою, що тривав 1 хвилину 49 секунд, повідомляє УНН.
Деталі
Поєдинок між 44-річним Белфортом і 58-річним Холіфілдом пройшов в Голлівуді. Бій тривав один раунд з 8. Спочатку Белфорт відправив суперника в нокдаун, а потім був оголошений технічний нокаут.
Бій, присвячений річниці терактів 11 вересня, пройшов за всіма правилами боксу, але при цьому бійці виступали в тренувальних рукавичках.
Коментував поєдинок колишніх чемпіонів екс-президент США Дональд Трамп.
Довідка
Евандер Холіфілд - срібний призер Олімпійських ігор 1988 року і колишній абсолютний чемпіон світу. Єдиний в історії професійного боксу чотирикратний чемпіон світу в суперважкій вазі. Холіфілд тричі визнавався кращим боксером року за версією журналу The Ring (1987, 1996, 1997).
Вітор Белфорт - колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі. За свою кар'єру здобув 26 перемог і зазнав 14 поразок. Професійну кар'єру він завершив у 2018 році.
Vitor Belfort just destroyed Evander Holyfield
We just witnessed elderly abuse on live TV #HolyfieldBelfort #TrillerFightClub pic.twitter.com/2jxTzUF4iq