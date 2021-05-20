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Экологический контроль требует разумного баланса частных и публичных интересов: UBTA по законопроекту № 3091

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 мая. УНН. Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) обратила внимание на проект Закона Украины "О государственном экологическом контроле" № 3091. Ассоциация приветствует реформу системы государственного экологического контроля, как и другие реформы в природоохранной сфере. Однако, текущая версия проекта не может быть поддержана, сообщили в пресс-службе Ассоциации, передает УНН.

Экологический контроль требует разумного баланса частных и публичных интересов: UBTA по законопроекту № 3091

Нормы законопроекта монополизируют контрольные функции в руках одного органа власти и наделяют его слишком широкими правами на вмешательство в деятельность субъектов хозяйствования, отмечают в UBTA.

Цитата:

"Со своей стороны, аналитический отдел UBTA провел расширенный анализ законопроекта № 3091. Авторы исследования, проведя консультации с членами - представителями бизнеса Ассоциации пришли к выводу, что данный документ необходимо доработать из-за значительных конфликтов в ряде его положений.

По результатам изучения положений проекта закона № 3091, 11 мая 2021 года UBTA сформировала и направила письмо председателю комитета по вопросам экологической политики и природопользования Верховной Рады Украины Олегу Бондаренко. В данном письме содержится полный перечень проблемных мест законопроекта и выводы о последствиях их реализации", - отметили в Ассоциации.

Детали

В частности обратили внимание, что модель правового регулирования осуществления контрольных мероприятий, предложенная в проекте, нарушает общеправовой принцип пропорциональности, направленный на обеспечение в правовом регулировании разумного баланса частных и публичных интересов. Согласно ему, цели ограничений прав должны быть существенными, а средства их достижения обоснованными и минимально обременительными для лиц, чьи права ограничиваются.

Отмечается также, что экологический контроль выводится из-под действия Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", который является базовым актом в этой сфере и принимался с целью создания единого согласованного правового поля, которым будет регулироваться порядок проведения мер контроля субъектов хозяйствования.

"Был рассмотрен отдельный блок проблематики, касающейся правовой неопределенности сферы применения закона, конфликта интересов по контролю соблюдения закона на местах и появления коррупционных рисков. Слишком широкие полномочия предложенного контрольно-регуляторного органа создают основу для проведения большого количества необоснованных внеплановых проверок и предусматривают возможность проведения мероприятия контроля без руководителя или уполномоченного лица субъекта хозяйствования. Это, по мнению членов UBTA, создает значительное давление для предприятий.

Проект закона развязывает руки отдельным физическим лицам и общественным организациям и дает возможность делать запросы на безосновательные внеплановые проверки на любом предприятии. Согласно проекту, для этого достаточно сообщить о нарушениях требований природоохранного законодательства. Для борьбы с этим явлением необходимо в проекте закона прописать форму обращений, содержание и основания для таких случаев", - указали в Ассоциации.

Также в документе был обнаружен конфликт интересов путем установления статьей 12 мероприятий государственного экологического контроля в отношении органов местного самоуправления (ОМС) полномочиями по экологическому контролю. Это приводит к тому, что ОМС будут контролировать сами себя. Аналитики отмечают, что сам контроль осуществлять тоже сложно, учитывая недостаточную обоснованность оснований. Например, в проекте в качестве такой выступают "данные государственной системы мониторинга окружающей среды", которая фактически отсутствует и не финансировалась в достаточном объеме в течение последних лет.

Что касается ответственности субъектов хозяйствования, обращается внимание на недостающую соразмерность между установленным размером штрафа за недопущение инспектора к проведению мероприятия контроля - 300 минимальных заработных плат (1,8 млн грн) с размерами других штрафов за фактически совершенные нарушения экологического законодательства - от 30 до 60 минимальных заработных плат (180 - 360 тыс. грн).

"Ассоциация убеждена, что разработка и обсуждение этого проекта существенно отличается от цивилизованных процедур, которые используются в мире и установлены международным сообществом. Этот процесс происходил без учета замечаний всех заинтересованных сторон, в том числе бизнеса и профильных ассоциаций.

UBTA, произнося позицию членов - представителей украинского бизнеса, считает, что без приведения этого проекта закона в соответствие с Законом Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", а также без учета высказанных замечаний, его принятие не может быть поддержано", - резюмировали в Ассоциации.

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