Эффектный слэм-данк: Михайлюк провел самый результативный матч в НБА

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При первом выходе на паркет Михайлюк стал главным действующим лицом "Репторс" в атаке, ведь был самым результативным игроком команды по итогам половины игры, получив 11 очков. Особенно запомнился один из двух слэм-данков левой рукой из-за защитника Лаверта.

После большого перерыва уроженец Черкасс попал еще трехочковый и два штрафных. В общей сложности он набрал 16 очков (6/10 по игре, 2/4 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 4 подбора и отдал 2 передачи, а "Торонто" обыграл "Индиану" со счетом 97:94. Больше чем Михайлюк у "Репторс" набрал только новичок Скоти Барнс - 21.

Это четвертая победа "Репторс" в сезоне, благодаря которой они поднялись на седьмую строчку в таблице Восточной конференции.