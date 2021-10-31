Ефектний слем-данк: Михайлюк провів найрезультативніший матч в НБА

Деталі

При першому виході на паркет Михайлюк став головною дійовою особою "Репторс" в атаці, адже був найрезультативнішим гравцем команди за підсумками половини гри, здобувши 11 очок. Особливо запам'ятався один із двох слем-данків лівою рукою через захисника Лаверта.

Після великої перерви уродженець Черкас влучив ще триочковий та два штрафні. Загалом він набрав 16 очок (6/10 з гри, 2/4 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 4 підбирання та віддав 2 передачі, а "Торонто" переграв "Індіану" з рахунком 97:94. Більше за Михайлюка у "Репторс" набрав тільки новачок Скоті Барнс – 21.

Це четверта перемога "Репторс" у сезоні, завдяки їй вони піднялись на сьому сходинку у таблиці Східної конференції.