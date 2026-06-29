«Единая Россия» впервые с 2007 года официально назвала себя партией Путина и объявила первую пятёрку на выборы в Госдуму
Киев • УНН
"Единая Россия" опубликовала плакат с изображением Путина и лозунгом "Быть Za Путина - базовый минимум". В ISW заявили, что партия публично связала себя с диктатором для создания иллюзии поддержки перед выборами.
Партия «Единая Россия» впервые с 2007 года официально заявила, что является политической силой российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что 28 июня «Единая Россия» опубликовала предвыборный плакат с изображением Путина и лозунгами «Единая Россия — партия президента» и «Быть Za Путина — базовый минимум».
Лозунг на плакате содержит латинскую букву «Z», которая стала распространенным символом войны России в Украине, связывая поддержку «Единой России» и Путина с поддержкой войны. Выступление Путина 28 июня на съезде «Единой России», вероятно, имело целью начать формирование информационного пространства накануне выборов в Государственную думу России в сентябре 2026 года, в частности удвоить приверженность россиян войне в Украине
Там предполагают, что решение Кремля публично связать Путина с партией «Единая Россия» является примечательным и, вероятно, имеет целью создать впечатление широкой народной поддержки Путина и его политики, «когда партия „Единая Россия“ неизбежно победит на осенних выборах, которые не будут ни свободными, ни честными».
Аналитики также указывают, что пять представителей первой пятерки от «Единой России» в Госдуму являются давними сторонниками Путина. Ими стали:
- министр иностранных дел России Сергей Лавров;
- начальник генерального штаба российской «Юнармии» капитан Владислав Головин;
- мэр Москвы Сергей Собянин;
- уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова;
- военный блогер Евгений Поддубный.
«В окончательном списке представлены фигуры, которые являются лоялистами Путина и жесткими сторонниками войны в Украине. Список отражает политические и идеологические позиции Путина, которым должны следовать все россияне», - резюмируют в ISW.
Напомним
российский диктатор Владимир Путин во время выступления на съезде партии «Единая Россия» заявил, что РФ по-прежнему ставит целью захват всего Донбасса, а также «Новороссии».
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