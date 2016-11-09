Джордж Буш-младший с супругой проголосовали за Х.Клинтон

"Мне стало известно, что Джордж Буш-младший и Лора Буш сегодня проголосовали за Хиллари Клинтон", - сказал он во время своей радиопрограммы The Раш Лимбо шоу.

По его словам, такое решение они приняли в том числе и потому, что это "личное", ведь кандидат от республиканцев Дональд Трамп победил Джеба Буша во время праймериз партии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Б.Обама досрочно проголосовал за Х.Клинтон

При этом Р.Лимбо назвал и другую, по его мнению, причину голосования за Х.Клинтон - "клубное мышления". Под этим радиоведущий понимает, что для Д.Буша легче выбрать Х.Клинтон, которая входит в "политическую элиту" США, в отличие от Д.Трампа.

Как сообщал УНН, Х.Клинтон с семьей будет следить за выборами в двух минутах от штаба Д.Трампа.