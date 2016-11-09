Джордж Буш-молодший з дружиною проголосували за Х.Клінтон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Екс-президент США Джордж Буш-молодший і його дружина Лора проголосували за кандидата в президенти США від демократів Хілларі Клінтон, повідомляє The Washington Examiner з посиланням на консерватора, американського радіоведучого Раша Лімбо, передає УНН.
“Мені стало відомо, що Джордж Буш-молодший і Лора Буш сьогодні проголосували за Хілларі Клінтон”, — сказав він під час своєї радіопрограми The Раш Лімбо шоу.
За його словами, таке рішення вони прийняли у тому числі і через те, що це “особисте”, адже кандидат від республіканців Дональд Трамп переміг Джеба Буша під час праймеріз партії.
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При цьому Р.Лімбо назвав й іншу, на його думку, причину голосування за Х.Клінтон — “клубне мислення”. Під цим радіоведучий розуміє те, що для Д.Буша легше вибрати Х.Клінтон, яка входить до “політичної еліти” США, на відміну від Д.Трампа.
Як повідомляв УНН, Х.Клінтон з сім’єю слідкуватиме за виборами в двох хвилинах від штабу Д.Трампа.