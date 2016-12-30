Дж.Маккейн прибыл в АП для встречи с П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Глава сенатского комитета по делам вооруженных сил, сенатор Джон Маккейн прибыл в Администрацию Президента Украины для встречи с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН со ссылкой на "112 Украина".
Отмечается, что кортеж прибыл заранее, за десять минут до назначенной встречи. Усиленной охраны у АП не было.
Как отмечает СМИ, ожидается, что темой разговора будет оборона страны.
Подробностей АП пока не дает, журналистов в АП не приглашали.