Дж.Маккейн прибув до АП для зустрічі із П.Порошенком
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Глава сенатського комітету у справах збройних сил, сенатор Джон Маккейн прибув до Адміністрації Президента України для зустрічі з Президентом України Петром Порошенком, передає УНН з посиланням на “112 Україна”.
Зазначається, що кортеж прибув завчасно, за десять хвилин до призначеної зустрічі. Посиленої охорони біля АП не було.
Як відзначає ЗМІ, очікується, що темою розмови буде оборонна сфера.
Подробиць АП поки не дає, журналістів до АП не запрошували.