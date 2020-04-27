Двое украинцев помогли ФК "Слуцк" возглавить чемпионат Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Тремя поединками завершилась программа шестого тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
ФК “Слуцк” украинцев Чеботаева и Тетеренко принимал “Белшина” и праздновал выигрыш 3:2. Именно Чеботаев отдал результативный победный ассист на нигерийца Умара (88 минута).
В других противостояниях ФК “Ислочь” украинца Папуши обыграл “Витебск” — 2:0, а “Торпедо-БелАЗ” с “Рухом” из Бреста расписали мировую 0:0.
Стоит отметить, что “Слуцк” набрал 13 очков и завершил тур на лидирующей позиции.