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Двоє українців допомогли ФК "Слуцьк" очолити чемпіонат Білорусі

Двоє українців допомогли ФК "Слуцьк" очолити чемпіонат Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Трьома поєдинками завершилась програма шостого туру чемпіонату Білорусі з футболу, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.

ФК "Слуцьк" українців Чеботаєва та Тетеренка приймав "Бєлшину" та святкував виграш 3:2. Саме Чеботаєв віддав результативний переможний асист на нігерійця Умара (88 хвилина).

В інших протистояннях ФК "Іслочь" українця Папуша обіграв "Вітебськ" – 2:0, а "Торпедо-БелАЗ" з "Рухом" з Бреста розписали мирову 0:0.

Варто відзначити, що "Слуцьк" набрав 13 очок і завершив тур на лідируючій позиції.

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