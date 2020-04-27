Двоє українців допомогли ФК "Слуцьк" очолити чемпіонат Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Трьома поєдинками завершилась програма шостого туру чемпіонату Білорусі з футболу, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
ФК "Слуцьк" українців Чеботаєва та Тетеренка приймав "Бєлшину" та святкував виграш 3:2. Саме Чеботаєв віддав результативний переможний асист на нігерійця Умара (88 хвилина).
В інших протистояннях ФК "Іслочь" українця Папуша обіграв "Вітебськ" – 2:0, а "Торпедо-БелАЗ" з "Рухом" з Бреста розписали мирову 0:0.
Варто відзначити, що "Слуцьк" набрав 13 очок і завершив тур на лідируючій позиції.