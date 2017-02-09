Двое харьковчан погибли от столкновения джипа с бензовозом в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Вечером, 8 февраля, водитель внедорожника Lexus на трассе Киев-Чоп в Ровенской области влетел в бензовоз. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
53-летний водитель внедорожника из Харькова неподалеку от с. Тараканов выехал на встречную полосу. От столкновения автомобиля с бензовозом пассажир легковушки, 47-летний харьковчанин, погиб на месте, а водитель - в карете "скорой" по дороге в больницу.
Водитель бензовоза, 30-летний житель Львовской области, не пострадал.
Начали досудебное расследование.
Напомним, как сообщал УНН, в ДТП в Херсонской области попали пограничники: один погиб, двое в больнице.