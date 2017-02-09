Двое харьковчан погибли от столкновения джипа с бензовозом в Ровенской области

53-летний водитель внедорожника из Харькова неподалеку от с. Тараканов выехал на встречную полосу. От столкновения автомобиля с бензовозом пассажир легковушки, 47-летний харьковчанин, погиб на месте, а водитель - в карете "скорой" по дороге в больницу.

Водитель бензовоза, 30-летний житель Львовской области, не пострадал.

Начали досудебное расследование.

Напомним, как сообщал УНН, в ДТП в Херсонской области попали пограничники: один погиб, двое в больнице.