Двоє харків'ян загинуло від зіткнення джипа з бензовозом на Рівненщині

53-річний водій позашляховика з Харкова неподалік с. Тараканів виїхав на зустрічну смугу. Від зіткнення автомобіля із бензовозом пасажир легковика, 47-річний харків'янин, загинув на місці, а водій - у кареті "швидкої" дорогою в лікарню.

Водій бензовоза, 30-річний житель Львівщини, не постраждав.

Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ДТП на Херсонщині потрапили прикордонники: один загинув, двоє в лікарні.