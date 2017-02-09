Двоє харків'ян загинуло від зіткнення джипа з бензовозом на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Увечері, 8 лютого, водій позашляховика Lexus на трасі Київ-Чоп на Рівненщині влетів у бензовоз. Внаслідок аварії загинуло двоє людей. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
53-річний водій позашляховика з Харкова неподалік с. Тараканів виїхав на зустрічну смугу. Від зіткнення автомобіля із бензовозом пасажир легковика, 47-річний харків'янин, загинув на місці, а водій - у кареті "швидкої" дорогою в лікарню.
Водій бензовоза, 30-річний житель Львівщини, не постраждав.
Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ДТП на Херсонщині потрапили прикордонники: один загинув, двоє в лікарні.