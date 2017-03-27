Два человека впали в кому после ДТП во Львовской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 марта в 5.15 в селе Братковцы.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Ауди 100", 20-летний житель одного из сел района, не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

Водителя автомобиля и одного пассажира с тяжелыми черепно-мозговыми травмами доставили в больницу, сейчас они находятся в коме.

Двое других пассажиров, 18 и 21-летние жители района, получили телесные травмы и ушибы.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Как сообщал УНН, в результате ДТП на Буковине два человека погибли, еще двое попали в больницу.