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Двоє людей впали в кому після ДТП на Львівщині

Двоє людей впали в кому після ДТП на Львівщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. На Львівщині внаслідок травм, отриманих під час зіткнення з деревом, водій та пасажир автомобіля впали в кому. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 березня о 5.15 в селі Братківці.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля “Ауді 100”, 20-річний житель одного з сіл району, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом.

Водія автомобіля та одного пасажира з важкими черепно-мозковими травмами доставлено у лікарню, наразі вони перебувають в комі.

Двоє інших пасажирів, 18 та 21-річні мешканці району, отримали тілесні травми та забої.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Як повідомляв УНН, внаслідок ДТП на Буковині двоє людей загинули, ще двоє потрапили до лікарні.

Українські Національні Новини

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