Двое бывших наставников "Динамо" вошли в топ-50 тренеров в истории футбола

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Два екснаставникы киевского “Динамо” Виктор Маслов и Валерий Лобановский были включены порталом “90min.com” в число 50-ти лучших тренеров за всю историю футбола, сообщает УНН со ссылкой на сайт “90min.com”.

Маслов занял 36 строчку впереди Франца Бекенбауэра (37) и сразу за Рафаэлем Бенитез. Сказано, что Маслов сформировал тактику “4-4-2”, которая по настоящее день широко применяется в лучших командах мира. Также он был назван “одним из отцов современного тактического мышления”.

Валерий Лобановский был поставлен аналитиками портала на двадцать третье место сразу за Луи ван Гаалом.

“Второе место после сэра Алекса Фергюсона в плане коллекций трофеев для тренеров. Был первым новатором, когда дело дошло до спортивной науки и привел к мысли, что команда — „звезда“, а не отдельно взятый игрок — „звезда“. За исключением Льва Яшина, не может быть имени, более связанного с советским футболом, чем Лобановский, который создал доминирующее киевское „Динамо“ в конце 20-го века, и считается национальной иконой в Украине ”, - так портал охарактеризовал вклад Лобановского в мировой футбол.

Примечательно, что Лобановский обогнал в списке таких наставников, как: Бьелса (50), Раньери (48), Эрикссон (46), Конте (44), Аллегри (42), Сэр Бобби Робсон (41), Луис Арагонес (40), Зидан (34), Висенте Дель Боске (31), Венгер (30), Клопп (26),
Первую десятку рейтинга сформировали: 1 — Алекс Фергюсон, 2 — Арриго Сакки, 3 — Ринульс Михельс, 4 — Хосеп Гвардиола, 5 — Джованни Трапаттони, 6 — Йохан Кройф, 7 — Эрнст Хаппель, 8 — Эленио Эррера, 9 — Жозе Моуринью и 10 — Боб Пейсли.

Заметим, что Лобановский 8 раз приводил “Динамо” к титулу чемпиона СССР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990), 6 раз побеждал в Кубке СССР (1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990), 5 раз был чемпионом Украины (1997, 1998, 1999, 2000, 2001) и трижды выигрывал Кубок Украины (1998, 1999, 2000). Кроме того, “Динамо” с Лобановским дважды побеждало в Кубке обладателей Кубков (1975, 1986).

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