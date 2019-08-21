Двоє колишніх наставників “Динамо” увійшли до топ-50 тренерів в історії футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Два екснаставники київського “Динамо” Віктор Маслов і Валерій Лобановський були включені порталом “90min.com” до числа 50-ти кращих тренерів за всю історію футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт “90min.com”.
Маслов обійняв 36 рядок попереду Франца Бекенбауера (37) і одразу поза Рафаелем Бенітезом. Сказано, що Маслов сформував тактику “4-4-2”, яка по даний день широко застосовується в кращих командах світу. Також його було названо “одним із батьків сучасного тактичного мислення”.
Валерій Лобановський був поставлений аналітиками порталу на 23-е місце одразу за Луї ван Гаалем.
“Друге місце після сера Алекса Фергюсона в плані колекцій трофеїв для тренерів. Був першим новатором, коли справа дійшла до спортивної науки та привів до думки, що команда — „зірка“, а не окремо взятий гравець — „зірка“. За винятком Льва Яшина, не може бути імені, більш пов’язаного з радянським футболом, ніж Лобановський, який створив домінуюче київське „Динамо“ в кінці 20-го століття, і вважається національною іконою в Україні”, — так портал охарактеризував вклад Лобановського в світовий футбол.
Примітно, що Лобановський обігнав в списку таких наставників, як: Бьєлса (50), Раньєрі (48), Ерікссон (46), Конте (44), Аллегрі (42), Сер Боббі Робсон (41), Луїс Арагонес (40), Зідан (34), Вісенте Дель Боске (31), Венгер (30), Клопп (26),
Першу десятку рейтингу сформували: 1 — Алекс Фергюсон, 2 — Арріго Саккі, 3 — Рінульс Міхельс, 4 — Хосеп Гвардіола, 5 — Джованні Трапаттоні, 6 — Йохан Кройф, 7 — Ернст Хаппель, 8 — Еленіо Еррера, 9 — Жозе Моурінью і 10 — Боб Пейслі.
Зауважимо, що Лобановський 8 разів приводив “Динамо” до титулу чемпіона СРСР (1974, 1975, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1990), 6 разів перемагав в Кубку СРСР (1974, 1978, 1982, 1985, 1987, 1990), 5 раз був чемпіоном України (1997, 1998, 1999, 2000, 2001) і тричі вигравав Кубок України (1998, 1999, 2000). Крім того, “Динамо” з Лобановським двічі перемагало у Кубку володарів Кубків (1975, 1986).