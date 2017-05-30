Двое мужчин пытались незаконно попасть в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Правоохранители разоблачили 40-летнюю жительницу Новопсковского района, которая за денежное вознаграждение в размере 400 грн с каждого пыталась переправить с территории Украины в РФ вне пункта пропуска двоих жителей пгт. Новопсков. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.
Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми главного управления Национальной полиции в Луганской области совместно с пограничниками пресекли факт незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
"Вчера, полицейские совместно с пограничниками разоблачили 40-летнюю жительницу Новопсковского района, которая за денежное вознаграждение в размере 400 гривен с каждого пыталась переправить с территории Украины в РФ вне пункта пропуска 21-летнего и 41-летнего жителей пгт. Новопсков", - говорится в сообщении.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по статье 332 Уголовного кодекса Украины "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой.
Как сообщал УНН 29 мая, в ГПСУ рассказали о правилах пересечения границы детьми во время безвиза.