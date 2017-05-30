Двоє чоловіків намагалися незаконно потрапити до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Правоохоронці викрили 40-річну мешканку Новопсковського району, яка за грошову винагороду у розмірі 400 грн з кожного намагалась переправити з території України до РФ поза пунктом пропуску двох жителів смт. Новопсков. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.
Співробітники управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми головного управління Національної поліції в Луганській області спільно з прикордонниками попередили факт незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
"Вчора, поліцейські спільно з прикордонниками викрили 40-річну мешканку Новопсковського району, яка за грошову винагороду у розмірі 400 гривень з кожного намагалась переправити з території України до РФ поза пунктом пропуску 21-річного та 41-річного жителів смт. Новопсков", - йдеться у повідомленні.
Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфікований за статтею 332 Кримінального кодексу України “незаконне переправлення осіб через державний кордон України”. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваній.
Як повідомляв УНН 29 травня, в ДПСУ розповіли про правила перетину кордону дітьми під час безвізу.